RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС готов поставлять оружие не только Украине, но и другим странам, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Европейский союз готов поставлять оружие через Европейский фонд мира не только Украине, но и другим странам-партнерам.

Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию форума Шумана по вопросам партнерства в области безопасности и обороны.

"Мы готовы сделать для других стран мира то же самое, что сделали для Украины в плане поставок оружия и предоставления летальной помощи через Европейский фонд мира", - заявил он.

Боррель добавил, что передача вооружения "должна и будет осуществляться и для поддержки других партнеров в других конфликтах по всему миру".

Он также добавил, что ЕС готовы к партнерству со странами Африки и Азии.

"Мы работаем над тем, чтобы начать поставки такого оружия нашим африканским партнерам в ближайшие месяцы", - заявил Боррель.

Отметим, что Европейский фонд мира был создан в 2021 году. Из него финансируются траты военного и оборонного характера с целью предотвращения конфликтов, сохранения мира и укрепления международной безопасности и стабильности.

Напомним, что вчера ЕС согласовал план закупки боеприпасов для Украины, предусматривающий предоставление 1 млн снарядов. Это была инициатива Эстонии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзЖозеп БоррельВоенная помощьВойна России против Украины