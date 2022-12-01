ЄС готовий обмежити ціну на нафту Росії до 60 доларів, чекає згоди Польщі, - ЗМІ

Уряди країн Європейського Союзу попередньо домовились про обмеження ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Водночас країни домовились про механізм коригування, який допоможе утримувати обмеження на рівні 5% нижче ринкової ціни.
Як відзначив дипломат ЄС, Польща, яка наполягала на ще нижчій ціні, має час до 16:00 за центральноєвропейським часом, аби погодитись на запропоновану угоду, яка повинна мати схвалення усіх членів союзу.
Зазначається, що початкова пропозиція G7 мала на меті обмеження на рівні 65-70 доларів за барель без механізму коригування. Водночас низка країн відкинули цю ідею, оскільки російська нафта Urals вже торгує за нижчою ціною.
За словами дипломата, перегляд ціни відбуватиметься раз у два місяці.
"Польща має час до 16:00 за центральноєвропейським часом, щоб погодитися. Якщо вона погодиться, то до завтрашнього дня відбудеться письмова процедура ухвалення", - додав дипломат.
Польські дипломати відзначили, що консультації з Варшавою поки що тривають.
Тим часом Литва та Естонія, які стояли на боці Польщі щодо більш меншої ціни - також підтримали ліміт на рівні 60 доларів.
Обмеження G7 повинно набути чинності вже 5 грудня, замінивши жорстку заборону на закупівлю нафти Росії, як спосіб захистити світові поставки. Ідея полягає у тому, аби заборонити компаніям обробляти вантажі російської нафти по усьому світу, якщо вона не продається за встановленою ціною.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що представники країн ЄС нещодавно не змогли домовитися про обмеження цін на російську сиру нафту.
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