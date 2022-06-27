ЕС готовится к серьезным перебоям с поставками газа из России

Как заявила еврокомиссар Кадри Симсон после встречи министров энергетики стран-участниц ЕС, необходимо сократить потребление газа там, где это возможно, и обновить национальные планы на случай непредвиденных обстоятельств.

"С самого начала вторжения России в Украину мы знали, что возможны очень серьезные перебои, и теперь это кажется вероятным. Мы проделали большую важную работу, чтобы подготовиться к этому. Но сейчас самое время активизировать ее", - отметила он.

Сообщается, что Еврокомиссия в июле представит план координации подготовки к дальнейшим газовым потрясениям, поскольку Россия прекратила или сократила поставки в 12 из 27 стран ЕС.