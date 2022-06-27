ЄС готується до серйозних перебоїв з поставками газу з Росії

Як заявила єврокомісар Кадрі Сімсон після зустрічі міністрів енергетики країн-учасниць ЄС, необхідно скоротити споживання газу там, де це можливо, і оновити національні плани на випадок непередбачених обставин.

"З самого початку вторгнення Росії в Україну ми знали, що можливі дуже серйозні перебої, і тепер це здається ймовірним. Ми зробили велику важливу роботу, щоб підготуватися до цього. Але зараз саме час активізувати її", - зазначила він.

Повідомляється, що Єврокомісія в липні представить план координації підготовки до подальших газових потрясінь, оскільки Росія припинила або скоротила поставки до 12 з 27 країн ЄС.