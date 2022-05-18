ЕС готовится направить замороженные активы России на восстановление Украины, - Bloomberg

В среду Еврокомиссия (ЕК) выступит с предложением о направлении грантов, поступающих от государств-членов сообщества и третьих стран, на поддержку Украины.

ЕК в координации с союзниками и международными организациями предложит пакет помощи для покрытия в течение трех следующих месяцев финансового дефицита Украины размером 15 млрд долларов.

Как отмечается, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник сообщил своим коллегам в ЕС, что на восстановление его страны может потребоваться до 1 трлн евро.

По словам источников агентства, ЕК предложит Киеву от 7 млрд до 9 млрд евро в виде займов для финансирования срочных правительственных расходов. Согласно проекту предложения, государства-члены Евросоюза предложат новые гарантии, которые позволят предоставлять долгосрочные займы, а гранты из бюджета сообщества будут направляться на субсидирование выплаты процентов.