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ЕС готовится направить замороженные активы России на восстановление Украины, - Bloomberg

Фото: ЕС готовится направить замороженные активы России на восстановление Украины (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

ЕС намерен рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов российских олигархов, подпавших под его санкции, для восстановления Украины. Также планируется инициировать выпуск долговых обязательств для этих же целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В среду Еврокомиссия (ЕК) выступит с предложением о направлении грантов, поступающих от государств-членов сообщества и третьих стран, на поддержку Украины.

ЕК в координации с союзниками и международными организациями предложит пакет помощи для покрытия в течение трех следующих месяцев финансового дефицита Украины размером 15 млрд долларов.

Как отмечается, украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в понедельник сообщил своим коллегам в ЕС, что на восстановление его страны может потребоваться до 1 трлн евро.

По словам источников агентства, ЕК предложит Киеву от 7 млрд до 9 млрд евро в виде займов для финансирования срочных правительственных расходов. Согласно проекту предложения, государства-члены Евросоюза предложат новые гарантии, которые позволят предоставлять долгосрочные займы, а гранты из бюджета сообщества будут направляться на субсидирование выплаты процентов.

Напомним, глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз должен рассмотреть вопрос об изъятии замороженных российских валютных резервов. Деньги должны оплатить расходы на восстановление Украины после войны.

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