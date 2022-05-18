ЄС готується направити заморожені активи Росії на відновлення України, - Bloomberg

У середу Єврокомісія (ЄК) виступить з пропозицією про направлення грантів, що надходять від держав-членів спільноти і третіх країн, на підтримку України.

ЄК в координації з союзниками та міжнародними організаціями запропонує пакет допомоги для покриття протягом трьох наступних місяців фінансового дефіциту України розміром 15 млрд доларів.

Як зазначається, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в понеділок повідомив своїм колегам в ЄС, що на відновлення його країни може знадобитися до 1 трлн євро.

За словами джерел агентства, ЄК запропонує Києву від 7 млрд до 9 млрд євро у вигляді позик для фінансування термінових урядових витрат. Згідно з проєктом пропозиції, держави-члени Євросоюзу запропонують нові гарантії, які дозволять надавати довгострокові позики, а гранти з бюджету спільноти будуть направлятися на субсидування виплати відсотків.