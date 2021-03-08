ЕС готовит санкции против военных, совершивших переворот в Мьянме

Меры, которые, по словам дипломатов, могут быть согласованы министрами иностранных дел ЕС 22 марта, будут нацелены на компании, "генерирующие доход или оказывающие финансовую поддержку Вооруженным силам Мьянмы", говорится в одном из документов от 5 марта.

Несмотря на то, что ЕС ввел эмбарго на поставки оружия в Мьянму и с 2018 года поставил своей целю некоторых высокопоставленных военных, эти меры будут его наиболее значимой реакцией с момента переворота.

Дипломаты ЕС сообщили агентству Reuters, что части военных конгломератов, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) и Myanmar Economic Corporation (MEC), скорее всего, станут объектами санкций, что не позволяет инвесторам и банкам ЕС вести с ними дела.

Конгломераты действуют по всей экономике: от горнодобывающей промышленности до продуктов питания и напитков, гостиниц, телекоммуникаций и банковского дела. Они входят в число крупнейших налогоплательщиков страны и стремились к партнерству с иностранными компаниями, поскольку Мьянма открылась во время демократической либерализации.