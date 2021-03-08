ЄС готує санкції проти військових, які вчинили переворот у М'янмі

Заходи, які, за словами дипломатів, можуть бути погоджені міністрами закордонних справ ЄС 22 березня, будуть націлені на компанії, "генерують дохід або надають фінансову підтримку Збройним силам М'янми", мовиться в одному з документів від 5 березня.

Незважаючи на те, що ЄС ввів ембарго на постачання зброї до М'янми і з 2018 року поставив своєю ціллю деяких високопоставлених військових, ці заходи будуть найбільш значущою реакцією з моменту перевороту.

Дипломати ЄС повідомили агентству Reuters, що частини військових конгломератів, Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL) і Myanmar Economic Corporation (MEC), швидше за все, стануть об'єктами санкцій, що не дозволяє інвесторам і банкам ЄС вести з ними справи.

Конгломерати діють по всій економіці: від гірничодобувної промисловості до продуктів харчування і напоїв, готелів, телекомунікацій та банківської справи. Вони входять у число найбільших платників податків країни і прагнули до партнерства з іноземними компаніями, оскільки М'янма відкрилася під час демократичної лібералізації.