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ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти Білорусі на листопад, - журналіст

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Брюссель, П'ятниця 15 жовтня 2021 14:48
ЄС готує п'ятий пакет санкцій проти Білорусі на листопад, - журналіст Фото: ЄС готує нові санкції проти Білорусі (flickr com libereurope)
Автор: Юлія Бойко

Європейський союз готує пакет санкцій проти Білорусі. Його можуть схвалити вже в листопаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter брюссельського кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка.

"Високопоставлений чиновник ЄС заявив, що п'ятий пакет санкцій щодо Білорусі може бути готовий у листопаді", - зазначив журналіст.

Нагадаємо, минулого тижня Європарламент вимагав запровадити п'ятий пакет санкцій проти Білорусі, оскільки попередні обмеження не є достатньо ефективними. Нові санкції будуть введені на тлі масштабного напливу нелегалів з країн Близького Сходу, які намагаються проникнути до Євросоюзу через Білорусь.

Передбачається, що Брюссель також може скасувати спрощений візовий режим для представників білоруського режиму Олександра Лукашенка.

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