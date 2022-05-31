UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ЕС готовит пошлины на российскую нефть в случае провала эмбарго, - FT

Фото: ЕС готовит дополнительные меры помимо эмбарго на российскую нефть (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Европейский союз прорабатывает вариант с введением пошлин на российскую нефть, если затея с эмбарго на поставки провалится. В таком случае бессильна будет даже Венгрия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FT.

Издание со ссылкой на источники пишет, что лидеры Евросоюза договорились о запрете на морские поставки российской нефти, но дают временное исключение для таких стран как Венгрия, поскольку они получают нефть только по трубопроводам.

Однако если страны-участницы ЕС откажутся следовать эмбарго, то Брюссель предложит ввести пошлины, чтобы российская нефть перестала быть конкурентной на европейском рынке.

FT отмечает, что российская нефть, которая поставляется по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Словакию и Чехию, на 20% дешевле эталонной марки Brent. По словам европейского чиновника, если премьер-министр Венгрии Виктор Орбан самостоятельно не установит крайний срок импорта из России, то ЕС введет пошлины.

Причем введение пошлин потребует квалифицированного большинства голосов среди 27 стран-участниц Евросоюза, а не единогласия, как в случае с обычными санкциями. Такие меры возможны потому, что ЕС отменил статус "наибольшего благоприятствования" в отношении России.

"Предпочтительный вариант - запрет на импорт. Но тарифы - это альтернативная возможность, которую мы можем рассмотреть. Я не так беспокоюсь об этом, поскольку мы все равно найдем решение", - отметил представитель Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что ЕС освободил Венгрию от нефтяного эмбарго в отношении России.

Ожидается, что из-за этого эмбарго Россия лишится доходов в сумме около 10 млрд долларов в год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияНефть