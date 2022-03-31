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ЕС готовит новые санкции против России: перекроют рублевые платежи за газ

Фото: ЕС готовит новый пакет санкций против России (pixabay)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Европейская комиссия готовит новые санкции против России за ее вторжение в Украину. Масштаб ограничений зависит от позиции Москвы по расчетам за газ в рублях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам источников издания, новый пакет санкций ЕС против России может быть готов уже на следующей неделе. Конкретные ограничения пока обсуждаются. При этом известно, что к новым санкциям могут быть добавлены более строгие меры, если Москва продолжит настаивать на рублевых платежах за поставки газа.

Как отметил один из собеседников издания, 28 марта министры финансов ЕС должны были обсудить, как принять ответные меры, если Путин выполнит свою угрозу по расчетам в рублях за поставки газа. Отмечается, что если Москва продолжит настаивать на платежах в российской валюте, то ответные меры фактически перекроют экспорт энергоносителей из России в Евросоюз.

Напомним, на прошлой неделе Путин поручил срочно перевести расчеты за российский газ в рубли. От расчетов в российской валюте уже отказались несколько европейских стран, включая Австрию и Болгарию.

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