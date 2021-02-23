ЄС готує нові персональні санкції через ситуацію в Білорусі, - Боррель
Європейський союз готується розширити санкційний список з іменами представників Білорусі, відповідальних за репресії проти громадянського суспільства. Зараз у списку ЄС 84 фізичних осіб і сім підприємств.
Про це повідомляє DW.
Так, верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що влада Білорусі продовжують і посилюють переслідування громадян країни, у той час як ЄС "підтримує легітимне прагнення народу Білорусі до демократії".
"Ми готові піти далі (в питанні санкцій, - ред.). І ми зробимо це. Робочі групи в Раді ЄС займаються цим", - додав Боррель.
Розповісти подробиці підготовки нових санкцій щодо Білорусі Боррель відмовився. Разом з тим він підкреслив, що Євросоюз підтримує білоруський народ і буде карати тих, хто відмовляє громадянам цієї країни в основоположних політичних правах.
Нагадаємо, в середині грудня Європейський союз затвердив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.
Пізніше Міністерство закордонних справ Білорусі заявило, що підготувало відповідні санкції проти ЄС.
У той же час в Україні вважають, що вводити або приєднуватися до економічних санкцій проти Білорусі недоцільно.