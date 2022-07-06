ЕС готовит экстренный план на случай полного отключения российского газа

По ее словам, 12 стран ЕС уже пострадали от действий России, сокращения или полного прекращения поставок газа.

"Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии сказала, что Кремль использует энергоресурсы как оружие против Европы. Поэтому ЕС работает над планом действий в чрезвычайных ситуациях.

"Нужно сделать так, чтобы в случае полного срыва газ поступал туда, где он нужнее всего. Мы должны обеспечить европейскую солидарность", - добавила политик.