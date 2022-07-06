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ЄС готує екстрений план на випадок повного відключення російського газу

Фото: глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Євросоюз готує екстрений план на випадок, якщо Росія повністю відключить газ для європейських країн. Документ можуть представити вже в цьому місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйєн під час пресконференції у Страсбурзі.

За її словами, 12 країн ЄС вже постраждали від дій Росії, скорочення або повного припинення поставок газу.

"Нам також необхідно зараз готуватися до подальшого припинення поставок газу і навіть до повного припинення поставок російського газу", - заявила фон дер Ляйєн.

Глава Єврокомісії сказала, що Кремль використовує енергоресурси як зброю проти Європи. Тому ЄС працює над планом дій у надзвичайних ситуаціях.

"Потрібно зробити так, щоб у разі повного зриву газ надходив туди, де він найпотрібніше. Ми повинні забезпечити європейську солідарність", - додала політик.

Нагадаємо, в червні російська сторона майже вдвічі знизила обсяги поставок газу, при цьому в Євросоюзі не вірять заявам про те, що це нібито викликано технічними причинами.

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