ЕС готов запустить процедуру против стран-членов, которые игнорируют санкции против РФ

"Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции", - заявил он.

Напомним, недавно сообщалось, что Венгрия не будет поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа. Позиция венгерского правительства остается без изменений.

При этом из всех стран-участниц ЕС резко против эмбарго выступает только Венгрия, Германия уже готова сократить поставки из России в течение года.

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