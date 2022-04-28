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ЕС готов запустить процедуру против стран-членов, которые игнорируют санкции против РФ

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Брюссель, Четверг 28 апреля 2022 15:03
ЕС готов запустить процедуру против стран-членов, которые игнорируют санкции против РФ Фото: ЕС готов запустить процедуру против стран-членов, игнорирующих санкции против РФ (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

Еврокомиссия сможет запустить правовую процедуру против стран-членов Евросоюза, уклоняющихся от введения санкций против России. На это у ЕК есть все правовые основы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официального представителя ЕК Эрика Мамера во время брифинга.

"Да, у нас есть правовые рамки для этого. Еврокомиссия может запустить правовую процедуру против стран, которые не будут выполнять санкции", - заявил он.

Напомним, недавно сообщалось, что Венгрия не будет поддерживать введение эмбарго на поставки российской нефти и газа. Позиция венгерского правительства остается без изменений.

При этом из всех стран-участниц ЕС резко против эмбарго выступает только Венгрия, Германия уже готова сократить поставки из России в течение года.

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