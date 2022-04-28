ЄС готовий запустити процедуру проти країн-членів, які ігнорують санкції проти РФ
Єврокомісія зможе запустити правову процедуру проти країн-членів Євросоюзу, які ухиляються від введення санкцій проти Росії. На це у ЄК є всі правові основи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційного представника ЄК Еріка Мамера під час брифінгу.
"Так, у нас є правові рамки для цього. Єврокомісія може запустити правову процедуру проти країн, які не виконуватимуть санкції", - заявив він.
Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Угорщина не підтримуватиме введення ембарго на постачання російської нафти і газу. Позиція угорського уряду залишається без змін.
При цьому з усіх країн-учасниць ЄС різко проти ембарго виступає тільки Угорщина, Німеччина вже готова скоротити поставки з Росії протягом року.
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