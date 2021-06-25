UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС готов вводить санкции против России, когда это необходимо, - глава Евросовета

Автор: Дмитрий Кузнецов

Лидеры Евросоюза на саммите подтвердили готовность вводить санкции против России каждый раз, когда в этом есть необходимость. При этом ЕС не откажется от поддержки российского гражданского общества.

Об этом на пресс-конференции сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель.

"Мы готовы принимать санкции (против РФ - ред.) каждый раз, когда это необходимо, и можем рассматривать разные варианты ограничительных мер", - сказал Мишель.

По его словам, на саммите лидеры ЕС подчеркнули необходимость вводить санкции против России. "Также (обсуждалась - ред.) важность взаимодействия на межличностном уровне, взаимодействия с российским гражданским обществом, о поддержке наших ценностей и наших фундаментальных прав", - добавил он.

Глава Евросовета также добавил, что обсуждались условия политического диалога с Россией.

Напомним, на саммите ЕС, который проходил в Брюсселе 24-25 июня, лидеры стран Евросоюза поручили главе внешнеполитической службы Жозепу Боррелю и Еврокомиссии изучить возможности введения новых антироссийских санкций на случай будущей вредоносной деятельности Москвы.

Отметим, накануне саммита глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель описал новую стратегию в отношении России.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияСанкции