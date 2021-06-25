ЄС готовий вводити санкції проти Росії, коли це необхідно, - глава Євроради

Лідери Євросоюзу на саміті підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність. При цьому ЄС не відмовиться від підтримки російського громадянського суспільства.

Про це на прес-конференції повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель .

"Ми готові приймати санкції (проти РФ - ред.) кожен раз, коли це необхідно, і можемо розглядати різні варіанти обмежувальних заходів", - сказав Мішель.

За його словами, на саміті лідери ЄС підкреслили необхідність вводити санкції проти Росії. "Також (обговорювалася - ред.) важливість взаємодії на міжособистісному рівні, взаємодії з російським громадянським суспільством, про підтримку наших цінностей і наших фундаментальних прав", - додав він.

Глава Євроради також додав, що обговорювалися умови політичного діалогу з Росією.