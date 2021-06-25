ЄС готовий вводити санкції проти Росії, коли це необхідно, - глава Євроради

Лідери Євросоюзу на саміті підтвердили готовність вводити санкції проти Росії кожен раз, коли в цьому є необхідність. При цьому ЄС не відмовиться від підтримки російського громадянського суспільства.
Про це на прес-конференції повідомив голова Європейської Ради Шарль Мішель.
"Ми готові приймати санкції (проти РФ - ред.) кожен раз, коли це необхідно, і можемо розглядати різні варіанти обмежувальних заходів", - сказав Мішель.
За його словами, на саміті лідери ЄС підкреслили необхідність вводити санкції проти Росії. "Також (обговорювалася - ред.) важливість взаємодії на міжособистісному рівні, взаємодії з російським громадянським суспільством, про підтримку наших цінностей і наших фундаментальних прав", - додав він.
Глава Євроради також додав, що обговорювалися умови політичного діалогу з Росією.
Нагадаємо, на саміті ЄС, який проходив у Брюсселі 24-25 червня, лідери країн Євросоюзу доручили главі зовнішньополітичної служби Жозепу Боррелю і Єврокомісії вивчити можливості введення нових антиросійських санкцій на випадок майбутньої шкідливої діяльності Москви.
Зазначимо, напередодні Саміту глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель описав нову стратегію щодо Росії.