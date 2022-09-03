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ЕС готов к возможному прекращению поставок газа из России, - еврокомиссар

Фото: ЕС готов к возможному прекращению поставок газа из России (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

У Евросоюза есть план действий на случай, если Россия полностью прекратит поставки газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони, которое приводит Les Echos.

"Мы хорошо подготовлены к тому, чтобы противостоять экстремальному использованию Россией газового оружия", - заявил Джентолини.

По его словам, Евросоюз не боится решений президента РФ Владимира Путина, но просит страну-агрессора соблюдать контракты.

"Но если они (россияне - ред.) этого не делают, мы готовы реагировать", - подчеркнул еврокомиссар.

Напомним, ранее стало известно, что поставки газа по трубопроводу "Северный поток" полностью остановили из-за утечки масла и необходимости ремонта.

Позже в Еврокомиссии заявили, что российская компания "Газпром" остановила газопровод "Северный поток" под лживым предлогом.

При этом сегодня, 3 сентября, по информации Sky News, российская компания "Газпром" возобновила работу трубопровода "Северный поток - 1" после ремонта.

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