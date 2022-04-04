ЕС готов участвовать в расследовании "резни в Буче". Помогут Европол и Евроюст

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности направить группу следователей для сбора доказательств и расследования российских военных преступлений, известных как "резня в Буче". В сотрудничестве с украинской прокуратурой готовы работать также Европол и Евроюст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии .

По словам фон дер Ляйен, виновные в этих преступлениях не должны остаться безнаказанными.

"Мы договорились обеспечить тесную координацию. ЕС создал совместную следственную группу с Украиной для сбора доказательств и расследования военных преступлений и преступлений против человечности. ЕС готов приложить еще больше усилий, направив следственные группы для поддержки украинской прокуратуры. Евроюст и Европол готовы помочь", - отметила она.

Также сообщается, что Международный уголовный суд может стать частью Совместной следственной группы.