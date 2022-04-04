ЕС готов участвовать в расследовании "резни в Буче". Помогут Европол и Евроюст

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности направить группу следователей для сбора доказательств и расследования российских военных преступлений, известных как "резня в Буче". В сотрудничестве с украинской прокуратурой готовы работать также Европол и Евроюст.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.
По словам фон дер Ляйен, виновные в этих преступлениях не должны остаться безнаказанными.
"Мы договорились обеспечить тесную координацию. ЕС создал совместную следственную группу с Украиной для сбора доказательств и расследования военных преступлений и преступлений против человечности. ЕС готов приложить еще больше усилий, направив следственные группы для поддержки украинской прокуратуры. Евроюст и Европол готовы помочь", - отметила она.
Также сообщается, что Международный уголовный суд может стать частью Совместной следственной группы.
Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российские военные преступления в Буче и других городах геноцидом украинского народа.
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