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ЕС готов участвовать в расследовании "резни в Буче". Помогут Европол и Евроюст

Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Thierry Monasse#51SY ED/Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности направить группу следователей для сбора доказательств и расследования российских военных преступлений, известных как "резня в Буче". В сотрудничестве с украинской прокуратурой готовы работать также Европол и Евроюст.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Еврокомиссии.

По словам фон дер Ляйен, виновные в этих преступлениях не должны остаться безнаказанными.

"Мы договорились обеспечить тесную координацию. ЕС создал совместную следственную группу с Украиной для сбора доказательств и расследования военных преступлений и преступлений против человечности. ЕС готов приложить еще больше усилий, направив следственные группы для поддержки украинской прокуратуры. Евроюст и Европол готовы помочь", - отметила она.

Также сообщается, что Международный уголовный суд может стать частью Совместной следственной группы.

Напомним, ранее глава Офиса президента Андрей Ермак назвал российские военные преступления в Буче и других городах геноцидом украинского народа.

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