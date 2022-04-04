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ЄС готовий брати участь у розслідуванні "різанини в Бучі". Допоможуть Європол і Євроюст

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Thierry Monasse#51SY ED / Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність направити групу слідчих для збору доказів і розслідування російських військових злочинів, відомих як "різанина в Бучі". У співпраці з українською прокуратурою готові працювати також Європол і Євроюст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії.

За словами фон дер Ляєн, винні в цих злочинах не мають залишитися безкарними.

"Ми домовилися забезпечити тісну координацію. ЄС створив спільну слідчу групу з Україною для збору доказів і розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності. ЄС готовий докласти ще більше зусиль, направивши слідчі групи для підтримки української прокуратури. Євроюст і Європол готові допомогти", - зазначила вона.

Також повідомляється, що Міжнародний кримінальний суд може стати частиною спільної слідчої групи.

Нагадаємо, раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав російські військові злочини в Бучі та інших містах геноцидом українського народу.

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БучаВійна Росії проти України