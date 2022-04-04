ЄС готовий брати участь у розслідуванні "різанини в Бучі". Допоможуть Європол і Євроюст

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про готовність направити групу слідчих для збору доказів і розслідування російських військових злочинів, відомих як "різанина в Бучі". У співпраці з українською прокуратурою готові працювати також Європол і Євроюст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Єврокомісії .

За словами фон дер Ляєн, винні в цих злочинах не мають залишитися безкарними.

"Ми домовилися забезпечити тісну координацію. ЄС створив спільну слідчу групу з Україною для збору доказів і розслідування військових злочинів і злочинів проти людяності. ЄС готовий докласти ще більше зусиль, направивши слідчі групи для підтримки української прокуратури. Євроюст і Європол готові допомогти", - зазначила вона.

Також повідомляється, що Міжнародний кримінальний суд може стати частиною спільної слідчої групи.