ЕС готов присоединиться к платформе по деоккупации Крыма, - Зеленский

Европейский союз готов присоединиться к новой платформе по деоккупации Крыма. Санкции против Российской Федерации, которые были введены ЕС, будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на саммите Украина - ЕС.

"Я рад, что ЕС готов присоединиться к нашей инициативе Крымская платформа. Кроме того, мы подробно обсудили нарушения прав человека в Крыму, страдающих от оккупации и преследований", - заявил он.

Зеленский также добавил, что ЕС и Украина в очередной раз призвали Россию обеспечить полное выполнение минских договоренностей.

"Я получил заверения, что санкции Европы будут действовать до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины", - добавил он.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинское правительство видит Соединенные Штаты и Великобританию участниками новой платформы по деоккупации Крыма.

Кроме того, замминистра иностранных дел Эмине Джапарова сообщила, что Украина подготовила стратегию деоккупации Крыма, однако документ пока является не публичным.

Добавим, что Украина пригласила Польшу для участия в платформе по деоккупации Крыма.