UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

ЕС готов принять "беспрецедентные меры" против России, - глава Еврокомиссии

Автор: Анастасия Рокитна

Европейский Союз готов усилить санкции против РФ. Более того, блок готов принять "беспрецедентные меры" против РФ.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Европейский Союз готов принять беспрецедентные меры против России, если он продолжит агрессию по отношению к Украине", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Отметим, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал причину скопления войск РФ у границ Украины. Он считает, что это потенциал для шантажа.

"Для чего используются войска, которые вблизи нашей границы? Это потенциал для шантажа. Причем прежде всего против западных государств", - заявил он.

Напомним, ситуация вокруг украинских границ остается напряженной. По данным Минобороны, Россия до сих пор не начала возвращать свои войска от границ Украины.

Как писало РБК-Украина, глава Минобороны считает, что вторжение России в Украину переведет мир в новую эру.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЕвросоюзРоссийская ФедерацияУкраина