ЄС готовий прийняти "безпрецедентні заходи" проти Росії, - глава Єврокомісії

Європейський Союз готовий посилити санкції проти РФ. Більш того, блок готовий прийняти "безпрецедентні заходи" проти РФ.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйен, повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Reuters .

"Європейський Союз готовий вжити безпрецедентних заходів проти Росії, якщо він продовже агресію по відношенню до України", - заявила Урсула фон дер Ляйен.

Зазначимо, раніше президент України Володимир Зеленський назвав причину скупчення військ РФ біля кордонів України. Він вважає, що це потенціал для шантажу.

"Для чого використовуються війська, які поблизу нашого кордону? Це потенціал для шантажу. Причому насамперед проти західних держав", - заявив він.