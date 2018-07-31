ЕС готов построить 11 портов для приема газа из США, - Трамп

ЕС готов построить 11 портов для приема сжиженного газа из США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты и Европейский союз (ЕС) ведут переговоры о строительстве портов для приема американского сжиженного газа. Об этом Трамп заявил во время встречи с прем'ер-министром Италии Джузеппе Конте 30 июля, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Во время встречи американский президент и итальянский премьер'ер обсудили ряд вопросов относительно безопасности Италии, в том числе и энергетической.

Коснувшись вопроса газопровода, Трамп заявил, что США может предложить альтернативу.

"Мы уже разговариваем с Евросоюзом о строительство от 9 до 11 портов, за которые они заплатят, так чтобы мы могли отправить наш сжиженный газ в различные части Европы", - заявил американский президент.

Также Трамп добавил, что санкции против России останутся неизменными.

Напомним, ранее заместитель госсекретаря США по вопросам энергетических ресурсов Френсис Фенон заявил о категорическое сопротивление проекта "Северный поток-2". Об этом он заявил во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко.