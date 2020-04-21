ЄС готовий надати підтримку Україні для боротьби із пожежами в Чорнобильській зоні

Ілюстративне фото (kyivobl.dsns.gov.ua)

ЄС буде моніторити ситуацію із лісовими пожежами в Україні

Європейський союз готовий надати Україні комплексну підтримку для боротьби із пожежами в Чорнобильській зоні. Про це повідомив посол України в ЄС і Бельгії Микола Точицький.

За його словами, він мав розмову з єврокомісаром з питань кризового менеджменту Янезом Ленарчичем, котрий запевнив, що Євросоюз готовий підтримати Україну у врегулюванні ситуації з пожежами в Чорнобильській зоні.

Єврокомісар Янез Ленарчич зазначив, що ЄС буде моніторити ситуацію із лісовими пожежами в Україні у зоні відчуження.

"Радий був почути, що ситуація під контролем. ЄС буде й далі вести моніторинг і буде й далі готовий надати допомогу, допоки пожежі не будуть повністю ліквідовані", - повідомив він.

Єврокомісар уточнив, что моніторинг буде проводиися за допомогою Системи реагування на надзвичайні ситуації Copernicus Європейської комісії.

За даними цієї системи супутникового моніторингу, пожежі в Чорнобильській зоні спалахнули ще 2 квітня, хоча в Україні про них офіційно повідомили 4 квітня.

Нагадаємо, Національна гвардія України проводить протидиверсійну спецоперацію з виявлення паліїв у лісах Житомирської області та Чорнобильської зони відчуження, повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.