ЕС на год продлил санкции против Ирана

Европейский союз на год продлил санкции против Ирана, которые были введены против страны за нарушение прав человека. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Совета Европейского союза.

В частности, санкции продлены до 13 апреля следующего года.

"Совет продлил до 13 апреля 2020 года ограничительные меры, введенные в ответ на серьезные нарушения прав человека в Иране", - указано в сообщении.

Отметим, что ограничения касаются 82 человек и одной организации. Им запрещен въезд в Евросоюз, их активы в ЕС заморожены. Кроме того, санкции подразумевают запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может использоваться для "внутренних репрессий".​

Напомним, в список санкций США против Ирана попали девять физических лиц и 14 организаций. В частности, США ввели санкции против сети подставных компаний из Ирана, ОАЭ и Турции, которые перечислили миллиарды долларов Корпусу стражей исламской революции (IRGC) и Министерству обороны.

Как писало РБК-Украина ранее, Министерство финансов США подготовило новый пакет санкций против Ирана в связи с разработкой ядерной программы. До этого американский лидер Дональд Трамп продлил на год действие ограничительных мер в отношении Ирана.