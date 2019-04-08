ЄС на рік продовжив санкції проти Ірану

Європейський союз на рік продовжив санкції проти Ірану, які були введені проти країни за порушення прав людини. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Ради Європейського союзу.

Зокрема, санкції продовжені до 13 квітня наступного року.

"Рада продовжила до 13 квітня 2020 року обмежувальні заходи, введені у відповідь на серйозні порушення прав людини в Ірані", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, обмеження стосуються 82 осіб та однієї організації. Їм заборонено в'їзд до Євросоюзу, їхні активи в ЄС заморожені. Крім того, санкції передбачають заборону на експорт до Ірану устаткування, яке може використовуватися для "внутрішніх репресій".

Нагадаємо, в список санкцій США проти Ірану потрапили дев'ять фізичних осіб і 14 організацій. Зокрема, США ввели санкції проти мережі підставних компаній з Ірану, ОАЕ і Туреччини, які перерахували мільярди доларів Корпусу вартових ісламської революції (IRGC) і Міністерству оборони.

Як писало РБК-Україна раніше, Міністерство фінансів США підготувало новий пакет санкцій проти Ірану в зв'язку з розробкою ядерної програми. До того американський лідер Дональд Трамп продовжив на рік дію обмежувальних заходів стосовно Ірану.