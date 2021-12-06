ЕС еще на год продлил санкции против России за нарушение прав человека

Сообщается, что Совет ЕС принял решение о продлении санкций за нарушение прав человека на один год - до 8 декабря 2022 года. На сегодня в санкционном списке 14 физических и 4 юридических лиц.

Что касается россиян, то в список попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и финансирование, а также замораживание средств.