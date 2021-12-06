ЕС еще на год продлил санкции против России за нарушение прав человека

Европейский союз еще на год продлил санкции против России за нарушение прав человека. Этот механизм впервые был задействован в прошлом году, санкции распространяются на причастных к отравлению оппозиционера Алексея Навального.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Совета ЕС.
Сообщается, что Совет ЕС принял решение о продлении санкций за нарушение прав человека на один год - до 8 декабря 2022 года. На сегодня в санкционном списке 14 физических и 4 юридических лиц.
Что касается россиян, то в список попали глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, генпрокурор Игорь Краснов, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Санкции предусматривают запрет на въезд в страны ЕС и финансирование, а также замораживание средств.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о подготовке новых международных санкций против России.
Также сообщалось, что США готовы ввести новые санкции против России из-за Украины.