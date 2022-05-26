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ЕС все еще может договориться об эмбарго на российскую нефть, - министр экономики Германии

Фото: министр экономики Германии Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Европейский союз все еще может заключить соглашение по эмбарго на российскую нефть в ближайшие дни. ЕС также может обратиться к "другим инструментам", если соглашение не будет достигнуто, заявил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я знаю, что идут интенсивные обсуждения. Через пять дней у нас следующий Совет ЕС, я предполагаю, что это тот коридор, в котором либо будет достигнуто соглашение, либо придется рассматривать другие инструменты", - сказал он на переговорах "Большой семерки" в Берлине.

Он не уточнил, какими могут быть эти другие инструменты.

Еврокомиссия предложила ввести эмбарго в качестве самой жесткой санкции против России после ее вторжения в Украину. Но пока переговоры не привели к результату, поскольку Венгрия, ближайший союзник Москвы в ЕС, наложила вето на этот шаг.

Хабек сказал, что все страны ЕС должны уменьшить свою зависимость от нефти.

"В том числе и Венгрия. Если взять это за основу обсуждения, то договоренность должна быть возможной. Если включить другие темы в вопрос о нефтяном эмбарго, это будет очень и очень сложно", - сказал он.

Хабек говорил, когда министры энергетики, климата и окружающей среды G7 должны были спорить о том, как сохранить цели в области изменения климата на переговорах, омраченных стремительно растущими ценами на энергию и проблемами с поставками топлива, вызванными войной Росс Украине.

Напомним, глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что страны Евросоюза в скором времени примут решение касательно эмбарго на российскую нефть. Это может произойти к концу этого месяца.

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