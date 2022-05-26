ЄС все ще може домовитися про ембарго на російську нафту, - міністр економіки Німеччини

"Я знаю, що йдуть інтенсивні обговорення. Через п'ять днів у нас наступна Рада ЄС, я припускаю, що це той коридор, в якому або буде досягнуто угоду, або доведеться розглядати інші інструменти", - сказав він на переговорах "Великої сімки" в Берліні.

Він не уточнив, якими можуть бути ці інші інструменти.

Єврокомісія запропонувала ввести ембарго в якості найжорсткішої санкції проти Росії після її вторгнення в Україну. Але поки переговори не привели до результату, оскільки Угорщина, найближчий союзник Москви в ЄС, наклала вето на цей крок.

Хабек сказав, що всі країни ЄС повинні зменшити свою залежність від нафти.

"У тому числі і Угорщина. Якщо взяти це за основу обговорення, то домовленість повинна бути можливою. Якщо включити інші теми в питання про нафтове ембарго, це буде дуже і дуже складно", - сказав він.

Хабек говорив, коли міністри енергетики, клімату і навколишнього середовища G7 повинні були сперечатися про те, як зберегти цілі в області зміни клімату на переговорах, затьмарених стрімко зростаючими цінами на енергію і проблемами з поставками палива, викликаними війною Росс Україні.