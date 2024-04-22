В ЄС досягли політичної домовленості щодо посилення санкцій проти Ірану, - Боррель

Зазначається, що відповідні домовленості були укладені між міністрами закордонних справ Євросоюзу на сьогоднішній зустрічі, 22 квітня, у Люксембурзі.

Ці санкції спрямовані на обмеження експорту вироблених в Євросоюзі компонентів, які використовуються, зокрема, у виробництві безпілотних літальних апаратів та балістичних ракет.

Голова європейської дипломатії звернув увагу, що новий санкційний режим буде поширюватись не тільки на сам Іран, а також на підконтрольні Тегерану проксі - угруповання та структури "у всьому регіоні Близького Сходу і Червоного моря".

Що передбачав санкційний режим

Перед тим в ЄС встановлювали спеціальний режим для боротьби з дронами іранського виробництва (ударні безпілотники "Шахед"), які Тегеран використовував для підтримки широкомасштабної військової агресії Росії проти України.

Європейські санкції також стосуються включення в "чорний список" людей і організації, залучені до іранської програми безпілотників, шляхом введення заборони на поїздки та заморожування активів.

Посилення санкцій

Проте після атаки Ірану на Ізраїль у ніч проти 14 квітня ЄС почав працювати над розширеним пакетом санкцій, щоб охопити виробництво ракет і розширити перелік заборонених компонентів, пов’язаних із безпілотниками.

Це розширення було схвалено сьогодні, 22 квітня на зустрічі глав МЗС у Люксембурзі та набуде чинності найближчими днями, коли політичний консенсус буде втілено в правові акти та офіційно затверджено.

"Ми досягли політичної угоди", - заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель наприкінці зустрічі.

Він також зазначив, що "потенційна передача" ракетних технологій Іраном для РФ ще не відбулася.