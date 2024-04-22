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В ЕС достигли политической договоренности об усилении санкций против Ирана, - Боррель

Фото: глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Высокий представитель Европейского союза Жозеп Борель заявил, что ЕС достиг политической договоренности об ужесточении санкций против Ирана в ответ на недавний массированный удар по Израилю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

Соответствующие договоренности были заключены между министрами иностранных дел Евросоюза на сегодняшней встрече, 22 апреля, в Люксембурге.

Эти санкции направлены на ограничение экспорта производимых в Евросоюзе компонентов, которые используются, в частности, в производстве беспилотных летательных аппаратов и баллистических ракет.

Глава европейской дипломатии обратил внимание, что новый санкционный режим будет распространяться не только на сам Иран, а также на подконтрольные Тегерану прокси - группировки и структуры "во всем регионе Ближнего Востока и Красного моря".

Что предусматривал санкционный режим

До этого в ЕС устанавливали специальный режим для борьбы с дронами иранского производства (ударные беспилотники "Шахед"), которые Тегеран использовал для поддержки широкомасштабной военной агрессии России против Украины.

Европейские санкции также касаются включения в "черный список" людей и организаций, вовлеченных в иранскую программу беспилотников, путем введения запрета на поездки и замораживания активов.

Ужесточение санкций

Однако после атаки Ирана на Израиль в ночь на 14 апреля ЕС начал работать над расширенным пакетом санкций, чтобы охватить производство ракет и расширить список запрещенных компонентов, связанных с беспилотниками.

Это расширение было одобрено сегодня, 22 апреля на встрече глав МИД в Люксембурге, и вступит в силу в ближайшие дни, когда политический консенсус будет претворен в правовые акты и официально утвержден.

"Мы достигли политического соглашения", - заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель в конце встречи.

Он также отметил, что "потенциальная передача" ракетных технологий Ираном для РФ еще не состоялась.

Ранее сообщалось, что после массированной воздушной атаки Ирана на Израиль США совместно с союзниками разрабатывают новый пакет санкций. Об этом 17 апреля объявили в Белом доме.

Добавим, недавно глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о том, что министры иностранных дел стран ЕС поддержали расширение санкций против Ирана из-за ракетного и дронового удара по Израилю.

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ЕвросоюзИзраильЖозеп БоррельСанкции против Ирана