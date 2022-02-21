ЕС достиг согласия по военно-консультативной миссии в Украине
Фото: ЕС достиг согласия по военно-консультативной миссии в Украине (pixabay.com)
В понедельник, 21 февраля, Европейский союз достиг согласия по военно-консультативной миссии в Украине. Таким образом, ЕС будет способствовать реформе оборонного сектора Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства обороны Литвы в Twitter.
"Исторический шаг в сотрудничестве между ЕС и Украиной. Наша поддержка Украины поднимается на новый уровень. Сегодня ЕС достиг консенсуса по военно-консультативной миссии ЕС. Консультативная группа ЕС будет способствовать усилиям Украины по реформированию оборонного сектора", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что послы стран-участниц ЕС рассмотрят варианты создания военно-консультативной и учебной миссии ЕС в Украине.