ЄС досяг згоди щодо військово-Консультативної місії в Україні
Фото: ЄС досяг згоди щодо військово-Консультативної місії в Україні (pixabay.com)
У понеділок, 21 лютого, Європейський союз досяг згоди щодо військово-Консультативної місії в Україні. Таким чином, ЄС сприятиме реформі оборонного сектору України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства оборони Литви в Twitter.
"Історичний крок у співпраці між ЄС та Україною. Наша підтримка України піднімається на новий рівень. Сьогодні ЄС досяг консенсусу щодо військово-Консультативної місії ЄС. Консультативна група ЄС сприятиме зусиллям України з реформування оборонного сектора", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посли країн-учасниць ЄС розглянуть варіанти створення військово-консультативної та навчальної місії ЄС в Україні.