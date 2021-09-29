ЕС не может достичь согласия по проекту гарантий членства балканских стран, - Reuters
Европейский союз, опасаясь политической реакции в странах-членах, больше не может согласиться предоставить гарантию будущего членства шести балканским странам, которым когда-то обещали место в блоке. На саммите ЕС планировал повторить свое обещание, данное 18 лет назад, по "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам дипломатов, проект прошел минимум два раунда переговоров без достижения согласия.
Государства ЕС не разглашают своих позиций, но богатые страны, такие как Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии в 2007 году и плохо управляемой миграции восточноевропейских рабочих в Британию, что отвратило многих британцев против ЕС.
Болгария против присоединения Северной Македонии через языковую спор.
Отмечается также, что ЕС также косвенно обостряет напряженность в регионе с двадцатимиллионным населением, поскольку граждане Балкан мечтали о присоединении к ЕС после этнических войн 1990-х годов, когда Югославия распалась.
Государства, которые поддерживают расширение, включая Австрию, Италию, Хорватию, Словению и страны Балтии, обвиняют Германию и Францию за то, что они не смогли заставить Болгарию отменить свое вето. Прогресс Албании также был остановлен, поскольку он связан с Северной Македонией в процессе расширения.
Как сообщалось, премьер-министр Албании Эди Рама пожаловался на задержку начала переговоров с его страной о членстве в ЕС, заявив, что этот процесс стал заложником вето Болгарии.
Напомним, ранее глава Европарламента Давид Сассоли призвал ускорить вступление в ЕС стран Западных Балкан.