ЕС не может достичь согласия по проекту гарантий членства балканских стран, - Reuters

Европейский союз, опасаясь политической реакции в странах-членах, больше не может согласиться предоставить гарантию будущего членства шести балканским странам, которым когда-то обещали место в блоке. На саммите ЕС планировал повторить свое обещание, данное 18 лет назад, по "безоговорочной поддержке европейской перспективы Западных Балкан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По словам дипломатов, проект прошел минимум два раунда переговоров без достижения согласия.

Государства ЕС не разглашают своих позиций, но богатые страны, такие как Дания, Франция и Нидерланды опасаются повторения ускоренного присоединения Румынии и Болгарии в 2007 году и плохо управляемой миграции восточноевропейских рабочих в Британию, что отвратило многих британцев против ЕС.

Болгария против присоединения Северной Македонии через языковую спор.

Отмечается также, что ЕС также косвенно обостряет напряженность в регионе с двадцатимиллионным населением, поскольку граждане Балкан мечтали о присоединении к ЕС после этнических войн 1990-х годов, когда Югославия распалась.

Государства, которые поддерживают расширение, включая Австрию, Италию, Хорватию, Словению и страны Балтии, обвиняют Германию и Францию ​​за то, что они не смогли заставить Болгарию отменить свое вето. Прогресс Албании также был остановлен, поскольку он связан с Северной Македонией в процессе расширения.

Как сообщалось, премьер-министр Албании Эди Рама пожаловался на задержку начала переговоров с его страной о членстве в ЕС, заявив, что этот процесс стал заложником вето Болгарии.