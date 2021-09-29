ЄС не може досягти згоди щодо проекту гарантій членства балканських країн, - Reuters

Європейський союз, побоюючись політичної реакції в країнах-членах, більше не може погодитися надати гарантію майбутнього членства шести балканським країнам, яким колись обіцяли місце в блоці. На саміті ЄС планував повторити свою обіцянку, дану 18 років тому, щодо "беззастережної підтримки європейської перспективи Західних Балкан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами дипломатів, проект пройшов мінімум два раунди переговорів без досягнення згоди.

Держави ЄС не розголошують своїх позицій, але багаті країни, такі як Данія, Франція і Нідерланди побоюються повторення прискореного приєднання Румунії та Болгарії в 2007 році і погано керованої міграції східноєвропейських робітників до Британії, що відвернуло багатьох британців проти ЄС.

Болгарія проти приєднання Північної Македонії через мовну суперечку.

Відзначається також, що ЄС також побічно загострює напруженість в регіоні з двадцятимільйонним населенням, оскільки громадяни Балкан мріяли про приєднання до ЄС після етнічних воєн 1990-х років, коли Югославія розпалася.

Держави, які підтримують розширення, включаючи Австрію, Італію, Хорватію, Словенію та країни Балтії, звинувачують Німеччину та Францію за те, що вони не змогли змусити Болгарію скасувати своє вето. Прогрес Албанії також був зупинений, оскільки він пов'язаний з Північною Македонією в процесі розширення.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама поскаржився на затримку початку переговорів з його країною про членство в ЄС, заявивши, що цей процес став заручником вето Болгарії.