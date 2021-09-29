ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

ЄС не може досягти згоди щодо проекту гарантій членства балканських країн, - Reuters

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 03:40
ЄС не може досягти згоди щодо проекту гарантій членства балканських країн, - Reuters Фото: ЄС не може досягти згоди щодо гарантій членства балканських країн (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Європейський союз, побоюючись політичної реакції в країнах-членах, більше не може погодитися надати гарантію майбутнього членства шести балканським країнам, яким колись обіцяли місце в блоці. На саміті ЄС планував повторити свою обіцянку, дану 18 років тому, щодо "беззастережної підтримки європейської перспективи Західних Балкан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами дипломатів, проект пройшов мінімум два раунди переговорів без досягнення згоди.

Держави ЄС не розголошують своїх позицій, але багаті країни, такі як Данія, Франція і Нідерланди побоюються повторення прискореного приєднання Румунії та Болгарії в 2007 році і погано керованої міграції східноєвропейських робітників до Британії, що відвернуло багатьох британців проти ЄС.

Болгарія проти приєднання Північної Македонії через мовну суперечку.

Відзначається також, що ЄС також побічно загострює напруженість в регіоні з двадцятимільйонним населенням, оскільки громадяни Балкан мріяли про приєднання до ЄС після етнічних воєн 1990-х років, коли Югославія розпалася.

Держави, які підтримують розширення, включаючи Австрію, Італію, Хорватію, Словенію та країни Балтії, звинувачують Німеччину та Францію за те, що вони не змогли змусити Болгарію скасувати своє вето. Прогрес Албанії також був зупинений, оскільки він пов'язаний з Північною Македонією в процесі розширення.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама поскаржився на затримку початку переговорів з його країною про членство в ЄС, заявивши, що цей процес став заручником вето Болгарії.

Нагадаємо, раніше глава Європарламенту Давид Сассолі закликав прискорити вступ до ЄС країн Західних Балкан.

Читайте РБК-Україна в Google News
Балканы
NEWS
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
Кабмін про суми в платіжках: не можуть бути більшими, ніж розраховано на основі річних тарифів
DAILY
Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий контракт Угорщини з "Газпромом". Чим ризикує Україна через угоду