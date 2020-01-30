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ЕС допустил Швейцарию к своей системе быстрого обнаружения из-за коронавируса

Новости » В мире     30.01.2020 - 17:10
ЕС допустил Швейцарию к своей системе быстрого обнаружения из-за коронавируса
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Ранее Швейцария попросила присоединиться на срок данного кризиса

Еврокомиссия допустила Швейцарию по ее просьбе к европейской системе быстрого оповещения о чрезвычайных ситуациях из-за распространения китайского коронавируса. Об этом сообщил официальный представитель ЕК Стефан де Кеерсмэкер на брифинге в Брюсселе.

Как заявил Кеерсмэкер, цель этой системы в отслеживании развития обстановки в государствах-членах ЕС и мер, которые они принимают. Этим обеспечивается скоординированная реакция ЕС на коронавирус.

"И очевидно, что мы будем оставаться в контакте со швейцарскими властями, чтобы следить за ситуацией и обмениваться информацией об эпидемии коронавируса", - сказал он.

Он добавил, что европейский механизм гражданской защиты позволяет по просьбе швейцарских властей репатриировать самолетами стран Евросоюза граждан Швейцарии из районов эпидемии.

Response to the developments relating to the Coronavirus

#Coronavirus The EU does not forget its citizens in need, wherever they are in the world. We stand ready to support EU countries and ensure a strong and coordinated EU response to the developing situation of the coronavirus, outside and within the Union. Press conference by Commissioner for Health and Food Safety, Stella Kyriakides, and Commissioner for Crisis Management, Janez Lenarčič on the Commission’s response to the developments relating to the Coronavirus. More info here europa.eu/!Wb98Kp

Опубліковано European Commission Середа, 29 січня 2020 р.

Напомним, ранее сообщалось, что вакцину от коронавируса могут разработать за три месяца. Китайским ученым удалось выяснить, для каких штаммов вируса можно разработать вакцину.

Также РБК-Украина писало, что в США создали онлайн-карту распространения китайского коронавируса.

Добавим, что количество заболевших коронавирусом в Китае по состоянию на 30 января достигла 7830 человек, из которых 170 человек погибли.

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