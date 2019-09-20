В ЕС допустили изменение условий соглашения о Brexit

В пятницу, 20 сентября, Европейская комиссия допустила возможность изменения соглашения касательно выхода Великобритании из состава Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии.

Отмечается, что такое решение было принято по итогам сегодняшней встречи между главным переговорщиком Еврокомиссии Мишелем Барнье по делам Brexit и государственным секретарем Великобритании по выходу из ЕС Стивом Барклай.

"Мишель Барнье и Стив Барклай сегодня в Брюсселе обсудили состояние дел в переговорах о Brexit, в частности, относительно "backstop" и предотвращения создания жесткой границы на острове Ирландия, а также политической декларации относительно будущих взаимоотношений ... Важным является, чтобы полностью работоспособное и обоснованное с правовой точки зрения решение было включено в Соглашение о выходе. Мы стремимся и остаемся открытыми для изучения любых таких предложений, которые будут отвечать всем задачам, связанным с backstop, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Великобритания сообщила о прогрессе в переговорах с ЕС относительно Brexit. Позже в Брюсселе заявили, что слова британских политиков являются преждевременными.

Ранее Европарламент поддержал документ об "упорядоченном Brexit", согласно которому Великобритания сможет отстрочить свой выход из ЕС. В то же время в ЕС подчеркнули, что Великобритания должна будет взять на себя полную ответственность за выход из ЕС без сделки и серьезные последствия, которые это повлечет.

Также сообщалось, что правительство Великобритании передало в Брюссель конфиденциальные технические неофициальные документы, которые должны послужить основной для продолжения дискуссии.