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ЕС дополнительно выделил восточной Украине 3,2 млн евро

Новости » Политика     16.03.2020 - 20:38
ЕС дополнительно выделил восточной Украине 3,2 млн евро
Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Дополнительные средства пойдут Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ

Европейский союз выделит дополнительную финансовую помощь для поддержки мероприятий по реагированию на конфликт в восточной Украине в размере 3,2 млн евро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Украине.

Отмечается, что дополнительные средства пойдут Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Общая сумма, которую ЕЧ предоставил миссии, составит 52 млн евро.

Евросоюз также увеличит поддержку гражданской защиты на востоке Украины, предоставив на эти цели один млн евро. Это будет способствовать внедрению стратегии Украины по защите гражданского населения, как только она будет принята.

При этом, ЕС профинансирует реконструкцию современного центра предоставления административных услуг в Станице Луганской.

Еще один млн евро пойдет на поддержание устойчивости перед опасностями в регионе Азовского моря. Речь идет о вкладе в улучшение надежности и доступности информации о регионе, а также о его насущных, средне- и долгосрочных потребностях.

Напомним, Украина и Евросоюз подписали новую программу поддержки электронного управления и цифровой экономики в Украине на 25 млн евро. Средства выделены Министерству цифровой трансформации в поддержку проектов по цифровизации.

Кроме того, ЕС выделит Украине 26 миллионов евро на поддержку сельского хозяйства и фермерства. Выделение средств будет в рамках соглашения о поддержке аграрного сектора.

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