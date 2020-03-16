ЄС виділив східній Україні 3,2 млн євро

Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Додаткові кошти підуть Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ

Європейський союз надасть додаткову фінансову допомогу для підтримки заходів з реагування на конфлікт в східній Україні в розмірі 3,2 млн євро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу представництва ЄС в Україні.

Наголошується, що додаткові кошти підуть Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Загальна сума, яку ЕЧ надав місії, складе 52 млн євро.

Євросоюз також збільшить підтримку цивільного захисту на сході України, надавши на ці цілі один млн євро. Це сприятиме впровадженню стратегії України щодо захисту цивільного населення, як тільки вона буде прийнята.

При цьому, ЄС профінансує реконструкцію сучасного центру надання адміністративних послуг у Станиці Луганській.

Ще один млн євро піде на підтримку стійкості перед небезпеками в регіоні Азовського моря. Мова йде про внесок у покращення надійності та доступності інформації про регіон, а також про його насущних, середньо - та довгострокових потреб.

Нагадаємо, Україна і Євросоюз підписали нову програму підтримки електронного управління та цифрової економіки в Україні 25 млн євро. Кошти виділені Міністерству цифрової трансформації в підтримку проектів по цифровізації.

Крім того, ЄС виділить Україні 26 мільйонів євро на підтримку сільського господарства та фермерства. Виділення коштів у рамках угоди про підтримку аграрного сектора.