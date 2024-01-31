В ЄС домовились збільшити обсяги підготовки ЗСУ, Боррель назвав цифру

"Ми майже завершили місію з навчання майже 40 тисяч солдатів для української армії. Тепер ми домовилися додати до цього числа ще 20 тисяч солдатів, таким чином, загалом підготовку пройдуть 60 тис. солдатів", - заявив Боррель.

За його словами, це число вдасться досягнути вже до кінця літа.

Тренування українських військових у Європі

Як згадувалось вище, на сьогодні близько 40 тисяч українських військових уже пройшли підготовку в країнах Європи в рамках місії EUMAM. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн-учасниць у листопаді 2022 року.

Спочатку йшлося про кількість до 15 тисяч солдатів ЗСУ для навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Пізніше мета була збільшена до 30 тисяч, а потім - до 40 тисяч. Тим часом Німеччина прийняла рішення провести навчання для ще 10 тисяч військовослужбовців ЗСУ.