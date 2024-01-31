В Німеччині заявили, що підготують цього року ще 10 тисяч українських військових

Державний секретар оборони Німеччини Сємтьє Меллер заявив, що цього року, як і минулого, Бундесвер планує провести навчання ще 10 тисяч військовослужбовців Збройних сил України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на RP Online .

Тренування відбуватимуться в рамках європейської навчальної місії EUMAM.

Німецький чиновник у середу, 31 січня у Брюсселі наголосив на розумінні ФРН, що вона й надалі тверда у підтримці України, яка відбиває широкомасштабну військову агресію з боку Росії.

Тренування українських військових у Європі

На сьогодні близько 40 тисяч українських військових уже пройшли підготовку в країнах Європи в рамках місії EUMAM. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн-учасниць у листопаді 2022 року.

Спочатку йшлося про кількість до 15 тисяч солдатів ЗСУ для навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Пізніше мета була збільшена до 30 тисяч, а потім - до 40 тисяч. Бундесвер підготував уже близько 10 тисяч українських військових.

Навчальні місії у Німеччині

Німецький Бундесвер проводить тренування бійців ЗСУ, зокрема, на системі протиповітряної оборони Patriot, самохідній гаубиці Panzerhaubitze2000, бойовій машині піхоти Marder та основних бойових танках Leopard 1 і Leopard 2. Є також курси підготовки військового керівництва та медичного сектору.

За даними німецького оборонного відомства, нещодавно в місії брали участь в середньому близько 1500 членів Бундесверу.

Допомога Німеччини для України

Нагадаємо, Німеччина стала однією з країн, які після повномасштабного нападу РФ допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.

Раніше у ФРН заявили, що у 2024 році подвоять військову допомогу Україні до 8 млрд євро.

Сьогодні, 31 січня, в уряді Німеччини заявили про те, що країна передала Україні новий пакет військової допомоги. До нього увійшли ракети для ППО, всюдиходи та бронетранспортери.