ua en ru
Ср, 31 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ЄС домовились збільшити обсяги підготовки ЗСУ, Боррель назвав цифру

Середа 31 січня 2024 18:12
UA EN RU
В ЄС домовились збільшити обсяги підготовки ЗСУ, Боррель назвав цифру Фото: Жозеп Боррель, верховний представник Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Країни-члени Європейського союзу домовились підготувати ще близько 20 тисяч українських військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозепа Борреля, під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС.

"Ми майже завершили місію з навчання майже 40 тисяч солдатів для української армії. Тепер ми домовилися додати до цього числа ще 20 тисяч солдатів, таким чином, загалом підготовку пройдуть 60 тис. солдатів", - заявив Боррель.

За його словами, це число вдасться досягнути вже до кінця літа.

Тренування українських військових у Європі

Як згадувалось вище, на сьогодні близько 40 тисяч українських військових уже пройшли підготовку в країнах Європи в рамках місії EUMAM. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн-учасниць у листопаді 2022 року.

Спочатку йшлося про кількість до 15 тисяч солдатів ЗСУ для навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Пізніше мета була збільшена до 30 тисяч, а потім - до 40 тисяч. Тим часом Німеччина прийняла рішення провести навчання для ще 10 тисяч військовослужбовців ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Євросоюз
NEWS
Пакет документів та направлення. Як військовому пройти МСЕК і для чого це потрібно
Пакет документів та направлення. Як військовому пройти МСЕК і для чого це потрібно
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії