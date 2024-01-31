В ЄС домовились збільшити обсяги підготовки ЗСУ, Боррель назвав цифру
Країни-члени Європейського союзу домовились підготувати ще близько 20 тисяч українських військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на верховного представника Європейського союзу у закордонних справах та політиці безпеки Жозепа Борреля, під час пресконференції за підсумками неформальної зустрічі міністрів оборони ЄС.
"Ми майже завершили місію з навчання майже 40 тисяч солдатів для української армії. Тепер ми домовилися додати до цього числа ще 20 тисяч солдатів, таким чином, загалом підготовку пройдуть 60 тис. солдатів", - заявив Боррель.
За його словами, це число вдасться досягнути вже до кінця літа.
Тренування українських військових у Європі
Як згадувалось вище, на сьогодні близько 40 тисяч українських військових уже пройшли підготовку в країнах Європи в рамках місії EUMAM. Таке рішення ухвалили міністри закордонних справ країн-учасниць у листопаді 2022 року.
Спочатку йшлося про кількість до 15 тисяч солдатів ЗСУ для навчання в Німеччині, Польщі та інших країнах ЄС. Пізніше мета була збільшена до 30 тисяч, а потім - до 40 тисяч. Тим часом Німеччина прийняла рішення провести навчання для ще 10 тисяч військовослужбовців ЗСУ.
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