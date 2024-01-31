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В ЕС договорились увеличить объемы подготовки ВСУ, Боррель назвал цифру

Среда 31 января 2024 18:12
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В ЕС договорились увеличить объемы подготовки ВСУ, Боррель назвал цифру Фото: Жозеп Боррель, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Страны-члены Европейского союза договорились подготовить еще около 20 тысяч украинских военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля во время пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС.

"Мы почти завершили миссию по обучению почти 40 тысяч солдат для украинской армии. Теперь мы договорились добавить к этому числу еще 20 тысяч солдат, таким образом, в целом подготовку пройдут 60 тыс. солдат", - заявил Боррель.

По его словам, это число удастся достичь уже к концу лета.

Тренировки украинских военных в Европе

Как упоминалось выше, на сегодня около 40 тысяч украинских военных уже прошли подготовку в странах Европы в рамках миссии EUMAM. Такое решение приняли министры иностранных дел стран-участниц в ноябре 2022 года.

Первоначально речь шла о количестве до 15 тысяч солдат ВСУ для обучения в Германии, Польше и других странах ЕС. Позже цель была увеличена до 30 тысяч, а затем - до 40 тысяч. Между тем Германия приняла решение провести обучение для еще 10 тысяч военнослужащих ВСУ.

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