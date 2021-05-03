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Президенты Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии сделали совместное заявление

Новина українською → Польша, Понедельник 03 мая 2021 14:45
Президенты Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии сделали совместное заявление Фото: президент Украины Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Даша Харченко

Президенты Украины, Польши, Эстонии, Литвы и Латвии встретились сегодня, 3 мая, в Варшаве, чтобы совместно отметить 230-ю годовщину принятия конституции Речи Посполитой. После встречи они сделали совместное заявление.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Главы государств выразили необходимость поддержки свободы, суверенитета, территориальной целостности, демократии, верховенства права, равенства и солидарности в странах.

"Вспоминая опыт прошлого, гордясь достижениями нашего нынешнего сотрудничества в регионе, осознавая вызовы, с надеждой смотрим в будущее. Выражаем убеждение, что успех нашего общего наследия и общего дома, корнями которых являются европейская цивилизация, требует, чтобы Европа, как и дом, строилась на фундаментальных ценностях и принципах", - говорится в заявлении.

Лидеры выразили понимание и поддержку к стремлениям всех наций региона, с которыми народы объединяет "общая историческая судьба".

"Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости. Руководствуясь этим убеждением, мы привержены продолжению диалога и сотрудничества государств, которые мы представляем", - заявили стороны.

Документ подписали президент Польши Анджей Дуда, президент Украины Владимир Зеленский, президент Эстонии Керсти Кальюлайд, президент Латвии Эгилс Левитс, президент Литвы Гитанас Науседа.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 3 мая, прибыл в Польшу с рабочим визитом.

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