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ЕС должен обсудить санкции против "Северного потока-2" в случае эскалации около Украины, - премьер Латвии

Автор: Иванна Шовкун

Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш сделал заявление о введении санкций против газопровода "Северный поток-2". По его мнению, Европейский Союз должен будет пойти на такой шаг при одном условии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Кариньш уточнил, что санкции должны быть введены странами Евросоюза, если Россия продолжит наращивать военные силы около границы Украины.

"Страны ЕС должны обсудить возможность введения санкций против газопровода "Северный поток - 2" в случае эскалации ситуации у границ Украины", считает премьер-министр Латвии.

Напомним, участники саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе не обсуждали "Северный поток-2". ЕС должен быть готов к новым вариантам развития ситуации.

Но Европейский Союз готов усилить санкции против РФ. Более того, блок готов принять "беспрецедентные меры" против РФ.

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