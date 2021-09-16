ЕС должен наращивать потенциал по выявлению грязных денег из России, - евродепутаты

Фото: Европарламент принял резолюцию о пересмотре отношений с Россией (GettyImages)

Европейский парламент принял резолюцию о пересмотре отношений с Россией. Евродепутаты рекомендуют ЕС наращивать потенциал по выявлению грязных денег из России.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на рекомендации Европарламента о направлении политических отношений между ЕС и Россией.