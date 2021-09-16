ЄС повинен нарощувати потенціал з виявлення брудних грошей з Росії, - євродепутати

Європейський парламент ухвалив резолюцію про перегляд відносин з Росією. Євродепутати рекомендують ЄС нарощувати потенціал з виявлення брудних грошей з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на рекомендації Європарламенту про напрям політичних відносин між ЄС і Росією.

Депутати Європарламенту закликають ЄС включити РФ до списку країн, що не входять до Євросоюзу, з недостатньо жорстким контролем за відмиванням грошей.

Євродепутати пропонують створити можливість для запобігання потоків "брудних" грошей з Росії, а також виявлення в країнах Євросоюзу захованих статків осіб, пов'язаних з російським режимом, а також таким, які належать російським олігархам.