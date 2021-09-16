ЄС повинен нарощувати потенціал з виявлення брудних грошей з Росії, - євродепутати
Європейський парламент ухвалив резолюцію про перегляд відносин з Росією. Євродепутати рекомендують ЄС нарощувати потенціал з виявлення брудних грошей з Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рекомендації Європарламенту про напрям політичних відносин між ЄС і Росією.
Депутати Європарламенту закликають ЄС включити РФ до списку країн, що не входять до Євросоюзу, з недостатньо жорстким контролем за відмиванням грошей.
Євродепутати пропонують створити можливість для запобігання потоків "брудних" грошей з Росії, а також виявлення в країнах Євросоюзу захованих статків осіб, пов'язаних з російським режимом, а також таким, які належать російським олігархам.
Крім того, в ЄП назвали режим Путіна найбільшим викликом для Європи.
Нагадаємо, Європарламент затвердив доповідь про перегляд відносин ЄС і Росії. Україна позитивно оцінює цей документ.