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ЄС повинен нарощувати потенціал з виявлення брудних грошей з Росії, - євродепутати

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Брюссель, Четвер 16 вересня 2021 14:00
ЄС повинен нарощувати потенціал з виявлення брудних грошей з Росії, - євродепутати Фото: Європарламент прийняв резолюцію про перегляд відносин з Росією (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський парламент ухвалив резолюцію про перегляд відносин з Росією. Євродепутати рекомендують ЄС нарощувати потенціал з виявлення брудних грошей з Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рекомендації Європарламенту про напрям політичних відносин між ЄС і Росією.

Депутати Європарламенту закликають ЄС включити РФ до списку країн, що не входять до Євросоюзу, з недостатньо жорстким контролем за відмиванням грошей.

Євродепутати пропонують створити можливість для запобігання потоків "брудних" грошей з Росії, а також виявлення в країнах Євросоюзу захованих статків осіб, пов'язаних з російським режимом, а також таким, які належать російським олігархам.

Крім того, в ЄП назвали режим Путіна найбільшим викликом для Європи.

Нагадаємо, Європарламент затвердив доповідь про перегляд відносин ЄС і Росії. Україна позитивно оцінює цей документ.

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